Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, war der Autofahrer gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Lintel unterwegs. Dort befuhr die Straße Am Postdamm in Richtung Rheda-Wiedenbrück.

Mit zwei Bäumen kollidiert

Einige hundert Meter vor der Einmündung zum Haselbusch kam der Mann dann nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen einen weiteren Baum, so die Polizei weiter. Wieso der 82-Jährige von der Straße abkam, sei noch nicht geklärt.

Zwei Feuerwehrleute des Löschzuges Lintel, die in unmittelbarer Nähe des Unfallortes wohnen, hörten den lauten Knall und eilten sofort zu der Unfallstelle. Der Rietberger wurde bei dem Aufprall aus dem Wagen geschleudert. Er soll nicht angeschnallt gewesen sein. Der 82-Jährige erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Straße gesperrt für drei Stunden

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro ausgemacht. Zur Durchführung der Unfallaufnahme wurde die Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt.