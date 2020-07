Auf dem etwa zweiminütigen Video sind Schweine zu sehen, die eng zusammengepfercht in einem Mastbetrieb gehalten werden. Die Tiere weisen blutige Verletzungen an Ohren und Schwänzen auf. Die Aufnahmen sind dem Deutschen Tierschutzbüro anonym zugespielt worden und sollen die Bedingungen in einem Mastbetrieb in der Doppelstadt abbilden.

Kreisveterinäramt ermittelt

Die Organisation hat eigenen Angaben zufolge bereits Anzeige gegen den Mastbetrieb wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Auch dem Kreis Gütersloh wurden die Aufnahmen zugespielt. Das Veterinäramt ermittelt in der Sache nach Auskunft von Kreissprecherin Beate Behlert.

Während der Demonstration der Tierschützer kam es einige´Meter weiter zu einem unangemeldeten Gegenprotest von Landwirten aus der Umgebung. Sie bezeichneten die Videoaufnahmen als „völlig überzogene Darstellung“. Laut Aussage der Landwirte sei das gezeigte Bildmaterial gefälscht gewesen.

Aufgeheizte Stimmung

Polizisten trennten die Teilnehmer der beiden Parallel-Veranstaltungen voneinander. Ein sachlicher Austausch der Argumente beider Seiten war wegen der insgesamt sehr aufgeheizten Stimmung kaum möglich.