Lagerhalle für Lebensmittel von Ratten befallen

Untermieter der Versmolder Nagel-Konzerntochter Transthermos

In einem Teil des Gebäudes hatte die Firma LVD Fleisch GmbH Dissen als Untermieter der Versmolder Nagel-Konzerntochter Transthermos Fleisch zerlegt. Nagel selbst nutzte den anderen Gebäudeteil als Lebensmittellager für Tiefkühlprodukte. „Unsere Lager sind von dem Rattenbefall nicht betroffen“, versicherte am Donnerstag Nagel-Sprecher Nils Ortmann. „Wir checken die Ware regelmäßig gemeinsam mit den zuständigen Behörden.“

Anders sah es offenbar in dem von LVD genutzten Gebäudeteil aus: Hier waren die Behörden in Osnabrück bereits im Januar auf erhebliche Hygienemängel gestoßen. Der Kreis hatte ein Verarbeitungsverbot für sämtliches Fleisch erlassen, das seit dem 15. Januar 2020 in den Betrieb gelangt war und zudem die Vernichtung aller in den Räumen hergestellten Lebensmittel angeordnet. Es bestehe keinerlei Zweifel daran, dass die Fleischerzeugnisse, die ab dem Stichtag (15. Januar) in dem Betrieb produziert worden seien, für den Verzehr ungeeignet seien.

Gericht: Vernichtung des Fleischs war rechtmäßig

Nun hat das Verwaltungsgericht Osnabrück dem fleischverarbeitenden Betrieb in Dissen die Anordnungen zur Vernichtung der Fleischbestände als rechtmäßig bestätigt. Die Anordnungen des Landkreises Osnabrück seien nicht unverhältnismäßig, teilte das Gericht am Mittwoch mit, das damit Eilanträge zweier Firmen zurückwies. (Az.: 3 B 50/20 und 3 B 52/20).

Es seien Kotpillen, Laufwege, Fellreste und Anzeichen für Nestbau der Ratten in einem Umfang gefunden worden, der auf eine sehr große Rattenpopulation hindeute, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Maßnahmen zu deren Bekämpfung hätten bisher keinen Erfolg gezeigt, die Ratten „bevölkerten“ das gesamte Gebäude.

Angeblich 400 Tonnen Fleisch betroffen

Die Antragsteller – der fleischverarbeitende Betrieb sowie eine benachbarte Abnehmerfirma in Dissen – hatten es unter anderem als „unverhältnismäßig“ bemängelt, dass die Vernichtung des gesamten Fleisches angeordnet wurde. Nach ihren Angaben handelte es sich um 400 Tonnen Fleisch, die betroffen waren. Die Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig und können mit einer Beschwerde vor dem niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg angefochten werden. LVD hat den Betrieb eingestellt. Das Unternehmen habe am 24. Juni seine EU-Zulassung zurückgegeben.

Tönnies: „Kühlhaus sporadisch in Anspruch genommen“

Tönnies-Sprecher André Vielstädte erklärte am Donnerstag: „Wir haben hier keine feste Zusammenarbeit, sondern haben das Kühlhaus sporadisch beispielsweise für die Lagerung von Waren in Anspruch genommen.“ Nach einer ersten Information am 12. Juni 2020 durch den Kreis Gütersloh habe Tönnies „die im Zugriff befindliche Waren“ gesperrt. Eine Mitteilung über einen Rattenbefall sei dem Konzern in Rheda-Wiedenbrück 3. Juli 2020 vom Landkreis Osnabrück zugegangen. Vielstädte bestätigte: „Alle Anfragen, die seitens der jeweiligen Behörden an uns herangetragen wurden, sind innerhalb kürzester Zeit bearbeitet worden. Dazu gehört auch die Ermittlung und Zurverfügungstellung der benötigten Angaben zur Rückverfolgbarkeit der Waren. Die Ware wurde unverzüglich gesperrt und sichergestellt. Es handelt sich um Rohware, nicht um Fertigprodukte, zur weiteren Verarbeitung. Somit war vor einer weiteren Verarbeitung durch entsprechende Wareneingangskontrollen und begleitende Prozesskontrollen eine intensive Inaugenscheinnahme sichergestellt.“

Nagel selbst gibt das Lager in Dissen zum Ende des Monats auf, wie Ortmann sagte. Die Ware werde dabei intensiv geprüft. Als Vermieter habe Nagel keine Möglichkeit gehabt, die Räumlichkeiten des Untermieters LVD zu prüfen.