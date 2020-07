An dem Unfall der sich in Höhe der Abfahrt Rheda-Wiedenbrück ereignet hat, sind offenbar ein Transporter und ein Auto beteiligt gewesen. Der PKW, der auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund unterwegs war, prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Wagen kam in dem Bereich zwischen den Planken auf der Seite zum Liegen. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser in Gütersloh und Oelde transportiert.

Gegenfahrbahn frei

In Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück ist eine Vollsperrung eingerichtet worden. In der Gegenrichtung herrscht freie Fahrt. Dort besteht auch kein Stau mehr.