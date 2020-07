Rheda-Wiedenbrück (WB/kol/dpa). Beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gibt es abermals Fälle von Corona-Infektionen. Das bestätigte eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Gütersloh dem Westfalen-Blatt. Unklar sei aber, in welchem Ausmaß es sich um neue Fälle handele.

Von Westfalen-Blatt