Geplant sind demnach vor allem Häuser mit kleineren Wohneinheiten für Single- oder Zwei-Personen-Haushalte. Diese Form der Unterbringung werde von den osteuropäischen Werkvertragsbeschäftigten, die bis zum Jahresende direkt bei Tönnies angestellt werden sollen, besonders stark nachgefragt, sagt Unternehmenssprecher Dr. André Vielstädte.

Siedlung in Lemgo dient als Vorbild

Erfahrungen mit der Errichtung solcher Unterkünfte hat Tönnies bereits – zumindest indirekt. Die Immobilienfirma Asset, die sich im Besitz der Familie von Clemens Tönnies befindet, hat kürzlich eine komplette Siedlung mit Wohnungen für Einzelpersonen und Paare errichtet. Die Häuser stehen in Lemgo bei Detmold und werden dort vor allem von Studenten der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe genutzt. „Dieses Wohnquartier soll als Blaupause für künftige Neubauvorhaben in Rheda-Wiedenbrück und Umgebung dienen“, erklärt Vielstädte.

Am kommenden Dienstag will Tönnies weitere Details zu seiner Wohnraumstrategie für die Beschäftigten des Stammwerks Rheda-Wiedenbrück mitteilen. Bekannt ist bislang, dass der Konzern zwei Wohnungsgesellschaften gegründet hat, um Unterkünfte zu errichten beziehungsweise anzumieten.

400 Wohnplätze bis September

In einem ersten Schritt will Tönnies ab Anfang September in Rheda-Wiedenbrück mindestens 400 Wohnplätze für Produktionsmitarbeiter vorhalten. Weil bis dahin nur noch fünf Wochen Zeit sind, dürfte es sich dabei ausschließlich um Bestandsimmobilien handeln.

Die Aktivitäten des deutschen Branchenführers zur Wohnraumschaffung nehmen zwar in Rheda-Wiedenbrück ihren Anfang, sollen künftig aber bei Bedarf auf andere Standorte der Gruppe übertragen werden.

Zeitnah erste Festanstellungen

Ebenfalls zum 1. September sollen 1000 Werkvertragsbeschäftigte in Rheda-Wiedenbrück in direkte Anstellungsverhältnisse übernommen werden. Bis Jahresende sollen dann alle Mitarbeiter der Kernbereiche, wozu unter anderem Schlachtung und Zerlegung gehören, direkt bei Tönnies beschäftigt werden.

Politik sitzt Fleischbranche im Nacken

In Sachen Werkverträge sitzt die Politik der Branche seit Wochen im Nacken. Die Bundesregierung plant die Abschaffung der nach den massenhaften Corona-Ausbrüchen in die Kritik geratenen Werkverträge in der gesamten deutschen Fleischindustrie zum 1. Januar.

Ombudsfrau bleibt wachsam

Genau hinsehen bei der Ausgestaltung der Mietverträge, die Tönnies mit seinen Beschäftigten abschließt, will die Ombudsfrau für die Werkvertragsbeschäftigten in Rheda-Wiedenbrück, Gudrun Bauer. Es gehe auch darum, Standards für den vom Konzert bereitgestellten Wohnraum festzulegen, betont sie. „Vier Betten oder mehr in einem Zimmer, so etwas wird es künftig nicht mehr geben können.“ Bislang traten unter anderem die Subunternehmen als Vermieter auf.