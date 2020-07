Keine neue Corona-Welle bei Tönnies

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Eine Woche nach Wiederinbetriebnahme von Schlachtung und Zerlegung gibt es bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück drei neue Corona-Fälle. Von einer zweiten Infektionswelle am Stammsitz von Deutschlands größtem Fleischkonzern will der Kreis Gütersloh aber nicht sprechen.