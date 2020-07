Die fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Roland Nachtigäller (Künstlerischer Direktor des Marta Herford) entschied sich am Freitagnachmittag nach intensiver Beratung im Rhedaer Rathaus für die 37-jährige Ludwigshafenerin. Für den Brachum-Kunstpreis, der mit 12.500 Euro für ein Projekt im öffentlichen Raum dotiert ist, waren 19 Künstler nominiert worden. Preisträgerin Nico Joana Weber studierte am Goldsmiths-College in London und an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Schwerpunktmäßig arbeitet sie mit Video, Installation und Fotografie. Für ihre Arbeiten erhielt sie verschiedene Stipendien. Die öffentliche Preisverleihung findet am 21. August in der Stadthalle statt.