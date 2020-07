Wechsel im   Seniorenheim St.Elisabeth

Sein Nachfolger steht bereits fest. Für Bernings letzten Arbeitstag ist zunächst ein Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Hengstebeck geplant, bei gutem Wetter unter freiem Himmel. Danach will Josef Berning sich leise verabschieden. „Mehr ist ja im Augenblick nicht möglich“, sagt er. Aber es sei für ihn in Ordnung.

Flüchtlingen Unterkunft geboten

Wenn er zurückblickt, dann fallen ihm spontan fünf prägende Ereignisse ein: Eines davon ist die Schließung des Evangelischen Krankenhauses an der Gütersloher Straße. Ein weiteres die Flüchtlingswelle, während deren Höhepunkt 80 Personen eine Herberge auf Zeit in dem Altbau des Rhedaer Seniorenheims erhielten. Das sei für ihn ein wichtiger Beitrag gewesen, sich für die Stadt einzubringen. In dieser Zeit hätte es viele schöne Begegnungen mit den Menschen, die in Rheda Schutz gesucht haben, gegeben.

Es folgten die Planung des Seniorenheim-Neubaus und die Umsetzung. Beim Einzug, so resümiert Berning, sei er an manchen Tagen an seine Grenzen gestoßen, insbesondere was die Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen anging. Und am Ende seiner Amtszeit kam jetzt noch die Corona-Pandemie dazu, die Mitarbeitern und Bewohnern viel abverlangt habe. Aber auch durch diese Zeit habe er das Schiff sicher gelenkt, betont der scheidende Leiter.

Berning lobt sein Team

Das sei aber nur möglich gewesen, weil er sich auf seine 115 Mitarbeiter zu 100 Prozent verlassen könne. Man sei kreativ geworden, habe das St.-Elisabeth-TV erfunden, Personalbesprechungen per Videokonferenz durchgeführt und die Messen in der Kapelle in die Zimmer und Wohnküchen übertragen. Berning handelt gerne nach der Philosophie: „Alles hängt zusammen.“ Damit meint er, dass nur wenn Führung, Mitarbeiter und Bewohner dieselbe Sprache sprechen, Harmonie herrscht und „eine gute Aura über dem Ganzen liegt“. Das sei auch für ihn persönlich wichtig gewesen, schließlich habe er in der Einrichtung oftmals mehr Zeit verbracht hat als zuhause.

Sportliche Leiter nimmt Abschied

Sein Dank gelte seiner Stellvertreterin Angelika Brüning für das gute Miteinander. Der sportliche Einrichtungsleiter hat während seiner Zeit in Rheda viele tausend Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Gerne ist er die Strecke von seinem Zuhause in Münster-Hiltrup zu seinem Arbeitsplatz geradelt. Auch in der Freizeit will Berning künftig in die Pedale treten. Und vielleicht lenkt ihn sein Rad irgendwann mal wieder in Richtung Rheda, wo er immer gerne tätig war.

Sebastian Hinzmann tritt Nachfolge an

Das gute Miteinander möchte auch sein Nachfolger Sebastian Hinzmann aus Bad Lippspringe (Kreis Lippe) weiterführen. Der 38-Jährige war bislang Controller beim Altenpflegeanbieter Diakonis in Detmold. Für den dreifachen Vater war es nun an der Zeit, die Seiten zu wechseln. Er möchte nunmehr nicht mehr nur vom Schreibtisch aus agieren, sondern vor Ort Dinge in die Tat umsetzen zum Wohl der Senioren. „Ich freue mich auf die neue, bestimmt spannende Aufgabe“, betont er. Auch wenn er nicht so ein leidenschaftlicher Radfahrer sei wie Berning, ist er mit Fußball und Tennis auch sportlich unterwegs. Zudem gehört seine Leidenschaft dem Kaffee. Eine eigene kleine Röstmaschine wäre sein Traum, verrät der Familienvater. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich in einer Kita.

Gut bestelltes Feld

Was dem designierten Nachfolger bei seinem Antrittsbesuch am Rondell in Rheda sofort aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass er ein gut bestelltes Feld übernehmen wird. 108 Bewohner und zehn Gäste aus der Tagespflege warten auf ihn. Zudem gibt es für hundert Menschen Essen auf Rädern zu organisieren. Bislang musste man sich im Rhedaer St.-Elisabeth-Seniorenheim keine Sorgen über Fachkräftemangel machen. Mit einem Anteil von 57 Prozent an Fachkräften lag man immer über der Norm. Viele Mitarbeiter bleiben lange Zeit, weil ihnen die Arbeit und die Atmosphäre gefallen. „Das soll auch so bleiben“, blickt der neue Chef Sebastian Hinzmann optimistisch in die Zukunft.