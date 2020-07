Die beiden Fördervereine haben am Wochenende die Liegewiesen auf Vordermann gebracht und die Flächen so markiert, dass ab sofort nachmittags bis zu 600 Erholungssuchende Bad und Wiese nutzen können. In der gesamten Saison waren die Liegeflächen bislang nicht für den Besucherverkehr freigegeben.

Geänderte Schwimmzeiten

Mit der Neuregelung ändern sich die Schwimmzeiten in den Freibädern an Reinkenwiese und Rietberger Straße. Morgens von 6 bis 10 Uhr können jeweils 150 Schwimmfreunde in zwei Zwei-Stunden-Schichten die Bäder nutzen. Nach einer halbstündigen Reinigung und Desinfektion stehen die beiden Bäder dann von 10.30 Uhr bis zum Ende der üblichen Öffnungszeiten bis zu 600 Schwimmfreunden zur Freizeitnutzung zur Verfügung, informiert die Stadt.

Die coronabedingten Abstands- und Hygieneregelungen gelten weiterhin. Auch die Erfassung der Kontaktdaten bleibt erforderlich. Deshalb empfiehlt die Verwaltung die Nutzung der Online-Buchung auf der städtischen Internetseite oder den Seiten der Fördervereine. Das bereits gut genutzte Reservierungssystem verkürzt die Wartezeiten an den Zugängen. Selbstverständlich bleibt aber auch die Anmeldung direkt an der Freibadpforte möglich.

Am besten online anmelden

Die Online-Anmeldung ermöglicht es, frühzeitig Schwimmzeiten zu planen oder kurzfristig zu schauen, ob ein Einlass noch möglich ist. Dazu werden unkompliziert Name und gewünschter Zeitraum im Wunschbad angegeben. Die Buchung wird mit einer Antwort-Mail oder einer Reservierungsnummer bestätigt. Diese muss beim Einlass im Bad vorgezeigt werden.

Wer nicht vorab buchen, aber gelegentlich eines der Bäder nutzen möchte, kann durch einmaliges Erstellen eines Adresszettels die Bearbeitungszeit an der Freibadkasse reduzieren. Dieser kann online heruntergeladen werden. Alternativ kann dieses Formular aber auch direkt an der Kasse ausgefüllt werden – mit den damit verbundenen zusätzlichen Wartezeiten.