Musical-Fabrik beschert „Claus“

Sogar wird schon ein klein wenig das übernächste Stück zum zehnjährigen Bestehen des Vereins in den Blick genommen. Bei Letzterem allerdings soll noch nicht verraten werden, um welches es sich handelt. „Wir brauchen rund ein Jahr lang Vorlaufzeit, und deshalb haben wir uns trotz der Tatsache, dass der Medicus noch nicht mal gezeigt werden konnte, entschlossen, ein neues Projekt anzugehen, das im Dezember 2021 in der Stadthalle gezeigt werden soll“, berichtet Klaus Wulfheide. Und weil der Dezember der einzige Monat ist, in dem noch für rund zehn Tage die Veranstaltungshalle frei ist, wird es so richtig schön weihnachtlich.

Nach Roman „Das Leben und die Abenteuer vom Santa Claus“

Das Ensemble zeigt das Musical „Claus“ nach dem Roman von L. Frank Baum „Das Leben und die Abenteuer vom Santa Claus“. „Als ich das Logo gesehen habe, war ich als Weihnachtsliebhaber sofort begeistert“, sagt Wulfheide. Seine Frau Bettina sei ebenfalls vom Titel hin und weg gewesen. Auch das Team fand die Idee gut. L. Frank Baum ist den Emsstädtern vertraut: Er ist zugleich der Autor von „Der Zauberer von Oz“, der ja bereits erfolgreich von der Musical-Fabrik auf die Bühne gebracht worden ist.

„Claus“ ist ein Musical für die ganze Familie. Es erzählt die Geschichte eines Menschenkinds, das in einem Zauberwald unter Unsterblichen aufwächst. Aber als Claus feststellt, dass es außerhalb des Walds eine ganz eigene Welt gibt, in der Menschen wie er existieren, verläuft sein Leben anders. Er verlässt den Zauberwald, um unter seinesgleichen zu sein. Er entdeckt sein Talent, Kinderspielzeug herzustellen. Alle Mädchen und Jungen lieben ihn auf Anhieb, aber die bösen Awgwas, die es in vollen Zügen genießen, Kinder zur Ungezogenheit zu verführen, erklären Claus den Krieg. Dieser bittet daraufhin seine unsterblichen Freunde um Hilfe. Doch nachdem er sich von den Awgwas befreit hat, muss sich Claus einem anderen, noch größeren Kampf stellen: Er wird alt und kann Mädchen und Jungen nicht für alle Ewigkeit Geschenke bringen. Oder vielleicht doch?

Talente gesucht: Casting im August

Für das Musical „Claus“ werden nun zahlreiche Akteure gesucht. Für die Hauptrollen werden sechs Mädchen und vier Jungen (sieben bis neun Jahre), acht Frauen und 14 Männer, die sängerisches und schauspielerisches Talent besitzen, zum Einsatz kommen. Um die passenden Akteure zu finden, wird es wieder ein Casting geben, und zwar von Freitag bis Sonntag, 21. bis zum 23. August. Die Anmeldefrist läuft ab sofort. Anmelden kann man sich dazu telefonisch oder per E-Mail an info@musical-fabrik.de. Ab Januar, direkt nach den Aufführungen von „Der Medicus“, soll mit den Proben für „Claus“ gestartet werden. Für den Bühnenbau zeichnet erneut Guido Erlenkötter verantwortlich, der zusammen mit seinen Mitstreitern aus der Jugendwerkstatt Kultur Ideen sammeln und umsetzen möchte. Sie haben bereits beim Medicus kräftig Hand angelegt und ihre Wünsche mit einbringen können. Auch für das Bühnenbau-Team werden wieder handwerklich geschickte Menschen zur Mithilfe benötigt. Ebenso werden für die neue Aufführung Tänzer gesucht, Maskenbildner, Schneiderinnen, kreative Köpfe und Techniker. Wer mitmachen möchte, ob auf oder hinter der Bühne, der sollte sich bei Klaus Wulfheide melden.