Rheda-Wiedenbrück (sud) - Investor Joseph Schrull steht in den Startlöchern. „Wir könnten sofort loslegen“, sagt der Gütersloher Unternehmer, der auf dem früheren Gelände der Brennerei Pott-Hartwig in Rheda ein Gesundheitszentrum errichten will. Was fehlt, ist die Baugenehmigung.