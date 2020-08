Rheda-Wiedenbrück (ei) - Großeinsatz von mehr als 50 Feuerwehrleuten über mehrere Stunden bei einem Pharmahersteller im interkommunalen Gewerbegebiet Aurea: Nachdem offenbar schon am Sonntagabend ein LKW mit Dünndarmabfällen in einer Halle abgestellt worden war, bildete sich am Montagmorgen Schwefelwasserstoff.