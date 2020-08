Rheda-Wiedenbrück (gl) - Mit freier Fahrt ist jetzt erstmal Schluss an der so genannten Schalück-Kreuzung in Wiedenbrück. Am Montag, 24. August, beginnen an der Kreuzung von Bielefelder Straße (B 61) und Kornstraße (L 586) in Rheda-Wiedenbrück Sanierungsarbeiten, die die Regionalniederlassung OWL des Landesbetriebs Straßen NRW vornehmen lässt.