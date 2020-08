Viele der Schweine litten an Verletzungen, die ganz offensichtlich nicht behandelt wurden. "Unzählige Schwänze und Ohren waren blutig gebissen, hier hätte der Mäster einschreiten müssen, dies tat er aber nicht", kritisiert Denise Weber, Pressesprecherin vom Deutschen Tierschutzbüro.

Schockierende Bilder

In einer Szene auf dem Video sieht man ein hervorstehendes, blutiges und stark geschwollenes Auge, das Schwein ist vermutlich auf diesem Auge erblindet. In einer anderen Szene sieht man einen unbehandelten, tennisballgroßen Abszess an einem Ohr. "Solche gravierenden Verletzungen und Entzündungen passieren nicht über Nacht, hier scheint der Mäster seiner Fürsorge und Verantwortung nicht nachgekommen zu sein", sagt Weber. Das habe sich auch an den hygienischen Zuständen gezeigt, in einigen Bereichen der Mastanlage drückte die Gülle durch die Spaltenböden nach oben.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der pensionierte Universitätsprofessor Dr. Siegfried Ueberschär in einem Kurz-Gutachten. Er sieht dringend Handlungsbedarf und den Tatvorwurf der Tierquälerei erfüllt.

Behörden liegt Rohmaterial vor

"Entgegen der Behauptungen des Schweinemästers stammen alle Aufnahmen aus dem Betrieb und sie sind auch nicht in der sogenannten Krankenbucht entstanden", sagt Denise Weber. Sie verweist dabei auf das ungeschnittene Rohmaterial mit Ortsangabe durch ein GPS-Gerät und den Datumsbeleg durch eine im Film zu sehende Tageszeitung. Das komplette Material liege dem Veterinäramt Gütersloh und der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor.

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat inzwischen Ermittlungen gegen den Betreiber wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen (Aktenzeichen: 756 Js 1187/20). Der Betreiber muss laut Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Tierschutzbüros.

Auch das zuständige Veterinäramt in Gütersloh wurde nach Darstellung der Tierschützer aktiv. So war mindestens ein Tier so schwer verletzt, dass es notgetötet werden musste. Ein leitender Mitarbeiter von Tönnies sei nach Bekanntwerden der Zustände in dem Betrieb ebenfalls vor Ort gewesen und habe sich schockiert gezeigt. Tönnies hat die Zusammenarbeit mit dem Betrieb zwischenzeitlich beendet.