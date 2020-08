Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Dienstag ist es auf dem Westring in Wiedenbrück um 17.19 Uhr in Höhe der Straße Auf der Bitterhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 15-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.