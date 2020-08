Tödlicher Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (cd) - Auf der Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Ford Transit hat beim Abbiegen eine Fußgängerin erfasst. Diese verstarb noch an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen.