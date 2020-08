„Die finanzielle Einbußen waren erheblich“, sagte der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Bezirksverbandes OWL, Antonius Tillmann, am Donnerstag in Bielefeld. Die Schweine würden normalerweise bei einem Gewicht zwischen 85 und 103 Kilogramm geschlachtet. Durch die ungewollte Wartezeit seien die Tiere schwerer geworden und hätten daher beim Handel weniger Gewinn abgeworfen. Der Grund dafür: Der Handel setzt auf normierte Größen bei Schnitzel und Kotlett. Das heißt: Ist das Schwein zu dick, sinkt der Verkaufserlös.

Tillmann nennt ein Beispiel: Für ein Ferkel habe er 100 Euro bezahlt; der Verkauf des Schweins schlug bisher mit 200 Euro zu Buche – ein Plus von 100 Euro. Nun aber erhalte er nur 150 Euro. Von diesem Betrag müssten 60 Euro an zusätzlichen Futtertkosten abgezogen werden – macht 90 Euro. „Ich habe also pro Schwein zehn Euro Verlust gemacht“, sagt Tillmann. Insgesamt würden in Deutschland 58 Millionen Schweine geschlachtet. „Bei rund 15 Millionen Schweinen war die Situation jetzt schwierig.“ Allein dies bedeutet ein Verlust von 150 Millionen Euro. Allerdings wolle er die Situation nicht überbewerten. „Der Markt geht rauf und runter.“