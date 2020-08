An der Zufahrt zu der Villa waren am Donnerstag Brandutensilien gefunden worden. In einem am Freitag im Unternehmen eingegangenen Selbstbezichtigungsschreiben heißt es, die “Revolutionären Aktionszellen” (RAZ) und eine “Westfälische Animal Liberation Front” hätten in der Nacht das Feuer gelegt. Die Aktion sei untergetauchten RAF-Mitgliedern gewidmet.