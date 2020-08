Anders als vor der Kommunalwahl 2014 kann die Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten diesmal jedoch nicht vor Publikum stattfinden – die Auflagen für den Coronaschutz wären zu hoch gewesen. Trotzdem können alle Interessenten den politischen Schlagabtausch live verfolgen. Die etwa 75-minütige Diskussionsrunde wird über den Facebook-Account der „Glocke“ übertragen. Beginn ist am morgigen Mittwoch um 20 Uhr.

Per Live-Übertragung mit dabei sein

Die Fragen an Sonja von Zons, Brigitte Frisch-Linnhoff und Theo Mettenborg stellen zwei Mitglieder der Rheda-Wiedenbrücker Lokalredaktion der „Glocke“. Interaktiv eingebunden werden aber auch die Zuschauer, die die Debatte an ihrem heimischen Computer, auf dem Tablet-PC oder auf ihrem Smartphone sehen: Ausgewählte Fragen an die Kandidaten, die die Facebook-Nutzer beispielsweise über die Kommentarfunktion loswerden können, sollen im Rahmen der Live-Übertragung beantwortet werden. So viel ist sicher: An Gesprächsstoff wird es während der Podiumsdiskussion der Heimatzeitung nicht mangeln.

Denn die Liste der aktuellen Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen, ist lang. Sie reicht vom massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischriesen Tönnies und den Folgen über den immer größer werdenden Druck auf dem Rheda-Wiedenbrücker Wohnungsmarkt bis hin zur Weiterentwicklung des innerstädtischen Verkehrs (Stichwort: Südring-Schluss). Zündstoff bergen dürfte auch die geplante Folgenutzung der Industriebrache an der Kolpingstraße in Rheda.

Wohnbebauung und andere Themen

Nicht erst seit dem Start einer Unterschriftenaktion der Wählergemeinschaft Move werden immer mehr Stimmen laut, die eine reine Wohnbebauung für das Areal in Bahnhofsnähe fordern. Wie sehen das die drei Bewerber um das höchste politische Amt der Stadt? „Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion“, sagt Bürgermeister Mettenborg im Vorfeld der „Glocke“-Veranstaltung. Gerne werbe ich für meine Ziele, meine Ideale, meine eigenen Vorstellungen und meine Person.“ Die Online-Debatte ist nach Einschätzung von Brigitte Frisch-Linnhof „die einzige Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch mit meinen Mitbewerbern um die besten politischen Ideen für unsere Stadt in diesem besonderen Kommunalwahlkampf“. Sonja von Zons will mehr „über die Ziele meiner Mitbewerber und deren persönliche Motivation erfahren“. Der Zugang erfolgt über www.facebook.com/ GlockeOnline