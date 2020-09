Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Es kommt Bewegung in das Bauvorhaben am Wiedenbrücker Gänsemarkt: In nicht allzu ferner Zukunft könnte die unansehnliche Brache einem Neubau weichen. Formal zumindest widerspricht dem nichts mehr: Wie die Pressestelle der Stadt am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, ist dem Investor Stefan Schlebrügge die Baugenehmigung erteilt worden.