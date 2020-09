Zur Aufklärung des Vorfalls, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. bis 27. August, ereignete, setzt der Staatsschutz Bielefeld deshalb auf Hinweise von Zeugen.

Untergrundorganisation sympathisiert mit RAF

Konkret fragt die Behörde, wer in dem Zeitraum am Moorweg in Rhedas verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat. Zeugenhinweise nehmen der Staatsschutz Bielefeld unter Telefon 0521/5450 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Zu der Tat hatte sich wie berichtete eine Untergrundorganisation bekannt, die mit der Roten Armee Fraktion sympathisiert und bereits mehrere Brandsätze gelegt hat. Bei Tönnies in Rheda entstand kein Schaden.