In Schlangenlinien durch Rheda

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zeugen haben die Polizei am Sonntagvormittag über einen alkoholisierten Motorrollerfahrer an der Ringstraße in Rheda informiert. Schlangenlinienförmig war er unterwegs, ehe er sein Zweirad auf eine Rasenfläche vor einem Wohnhaus lenkte und einnickte.