Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Seit Wochen geht auf der Bundesstraße 61 zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh nichts mehr vorwärts: Am kommenden Montag will der Landesbetrieb Straßen NRW eigenen Angaben zufolge die Baustelle an der Schalück-Kreuzung wieder freigeben.