Rheda-Wiedenbrück (gl) - Beim Einladen ihrer Einkäufe ins Auto ist eine Senioren bestohlen worden. Die Polizei setzt zur Aufklärung auf Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich laut Ordnungshütern am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts am Feldhüserweg in Wiedenbrück.