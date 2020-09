Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochnachmittag im Zeitraum zwischen 15.40 und 16.05 Uhr in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Rheda einem elfjährigen Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Dies teilt die Polizei mit.