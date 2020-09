Mit Hochleistungsfiltern gegen Viren

Das hat den Großkonzern aus Rheda mit Luftreinigern ausgestattet, welche über Hochleistungsfilter verfügen. „Als Rheda-Wiedenbrücker möchte ich der Firma Tönnies helfen“, erklärt Lange gegenüber dieser Zeitung sein Bemühen und fügt im Hinblick auf den unter Druck geratenen Unternehmenschef Clemens Tönnies hinzu: „Man sollte nie vergessen, dass dieser Mann viel für die Stadt getan hat.“

Mehrstufiges Hygienekonzept als Konsequenz

Aktiv geworden ist Lange im Juni, als im Zuge des massenhaften Corona-Ausbruchs in der Belegschaft des Fleisch-Magnaten die Produktion stillstand. Über Tönnies-Geschäftsführer Dr. Andreas Hennige kam der Kontakt zu dem hiesigen Unternehmen zustande, das sich als Konsequenz aus der Infektionswelle ein mehrstufiges Hygienekonzept verordnete. Neben Maßnahmen wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, dem Einhalten von Mindestabständen, der Errichtung von Trennwänden und einer erhöhten Kontrollfrequenz galt es, die Raumluft zu verbessern.

Hier kamen Thorsten Lange und sein Arbeitgeber ins Spiel. Deren Herausforderung bestand darin, die Tönnies-Vertreter von der Wirksamkeit und Effizienz ihrer Produkte zur Luftreinigung zu überzeugen. Das ist gelungen. 60 bis 70 Geräte, schätzt Lange, seien mittlerweile im Rhedaer Stammwerk in Betrieb genommen worden. Hinzu kämen Exemplare in den Außenstellen.

„Signifikante Verringerung der Ansteckungsgefahr“

Hinsichtlich der Wirkung der bei Tönnies verwendeten Produkttypen CC 6000 und CC 2000 erläutert Lange, dass die in den Geräten verbauten Hochleistungsfilter dem Reinraum-Standard entsprächen. Durch ihren Einsatz werde die Innenraumluft gereinigt und von potenziell zirkulierenden Viren und Aerosolen befreit – mit dem Ergebnis, dass die bereits vorhandenen Kühlluftanlagen nun die effizient gefilterte Luft kühlten und in den Raum zurückführten. „Unsere patentierten Geräte verbessern die Luftqualität und verringern die Ansteckungsgefahr durch Luftübertragung signifikant“, betont der 47-Jährige und verweist auf die Kaltrauch- und Partikelmessungen, die von einem aus Arbeitshygienikern und -medizinern bestehenden Expertenteam durchgeführten worden seien. Sie hätten zutage gefördert, dass die Partikelbelastung durch die Luftreiniger auf ein Minimum gesunken sei, und diesen Teil des Hygienekonzepts für gut befunden.

Weltweite Nachfrage

„Die weltweite Nachfrage ist riesig“, betont Thorsten Lange und macht deutlich, dass er den Bedarf an luftreinigenden Geräten nicht nur in der Lebensmittelindustrie sieht, sondern vielmehr überall dort, „wo Menschen arbeiten und die Luft im Innenraum gefiltert werden muss“. Der Experte nennt als Beispiele Gesundheitswesen und Pharmazie, Gaststätten und Restaurants, Fitnessstudios, Bürogebäude sowie verarbeitende Industrien jedweder Art. Für ihn wie für das schwedische Unternehmen „Camfil“, für das er seit mehr als elf Jahren im Bereich der Anwendungsberatung und im Vertrieb tätig ist, gelte das Motto, dass saubere Luft ein Menschenrecht sein sollte, in das es zu investieren lohne.

Lange sieht Bedarf in Gastronomie und Schulen

Einen Nachholbedarf in Sachen Luftreinigung hat Lange vor allem in der Gastronomiebranche ausgemacht. Auf Bars, Gaststätten und Hotels sieht er Probleme zukommen, wenn es zu kalt für Außengastronomie werde und die Leute aus Sorge vor Ansteckung mit dem Corona-Virus fern blieben. Abhilfe könnten seiner Meinung nach luftfilternde Systeme schaffen. Vor ähnliche Herausforderungen sieht Lange den Bildungssektor gestellt. „Das Fenster aufzumachen und zu lüften, kann im Winter keine Lösung sein. Sonst sitzen Schüler und Lehrer in Winterjacke dort“, prophezeit er.