Rheda-Wiedenbrück (sud) - Die gute Nachricht vorweg: Auf der Schalück-Kreuzung in Lintel rollt bereits seit Freitag wieder der Verkehr. Ursprünglich sollte die Freigabe der B 61 erst am Montag erfolgen. Kleiner Wermutstropfen: Die Baustelle ist nur einige hundert Meter in Richtung Rheda gewandert.