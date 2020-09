Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zahlreiche Verstöße sind am Montag bei Verkehrskontrollen im Bereich des Autohofs Aurea in Rheda-Wiedenbrück festgestellt worden. Darüber informieren das Hauptzollamt Bielefeld und die Polizei Gütersloh in einer gemeinsamen Pressemitteilung.