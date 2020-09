Rheda-Wiedenbrück (gl) - Kriminelle haben sich in der Donnerstagnacht um 2.14 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Tankstellengebäude an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück verschafft. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte konnten die Einbrecher flüchten.