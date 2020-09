Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eine unangenehme Begegnung hatte eine Frau am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf einem Mitfahrerparkplatz an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück. Dort trat ein ihr nicht bekannter Mann aus einem Waldstück heraus und zeigte sich in schamverletzender Weise.