Eine 39-jährige Citroen-Fahrerin hatte offenbar einen Mercedes-SUV übersehen. Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, war die Mutter zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn auf der Triftstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Laut Polizeiangaben wollte die Frau den Ostring geradeaus überqueren, um auf der anderen Straßenseite vor einem dortigen Geldinstitut zu parken. Dabei beachtete sie nicht den von rechts herannahenden Mercedes GLK, an dessen Steuer ein 32-jähriger Mann saß.

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte

Er kam von der Bielefelder Straße und steuerte in Richtung Varenseller Straße. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Mutter und Sohn im Citroen Picasso wurden bei der Kollision leicht verletzt und nach notärztlicher Behandlung in das Wiedenbrücker St.-Vinzenz-Hospital gebracht. Der Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Der Kreuzungsbereich wurde während der Dauer der Unfallaufnahme für 90 Minuten für den Autoverkehr komplett gesperrt. Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn.