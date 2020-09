80 Gäste durften Sonja und Michael Rakete, Bettina Windau sowie Sabine Daelen begrüßen. In ihrer Begrüßungsansprache betonte Bettina Windau, dass sie offen für alles seien. Das Kloster Wiedenbrück verfügt über 60 Räume, über zwei Küchen, eine Schneiderei, eine Bibliothek, einen großen Speiseraum, einen Garten, ein Gästehaus und vieles mehr. „Was machen wir mit diesem wunderbaren Schatz?“, fragte Bettina Windau die Anwesenden, die sich sofort angesprochen fühlten.

Beratung im Stuhlkreis

Es wurden zehn Stuhlkreise gebildet, in denen sich die Gäste mit den Themen Garten, Kultur, Gesundheit, Essen, Junge Menschen, Brücken bauen, Religiöses, Klosterladen, Sponsoren und Verknüpfungen sowie weiteren Aspekten beschäftigten. Die jeweiligen Moderatoren regten die Diskussionsrunden an und sammelten die Vorschläge. Jeder schrieb auf, was ihm persönlich wichtig war. Am Ende verteilte jeder Punkte für die besten Vorschläge.

Schnell wurde deutlich, dass die Wünsche und Anregungen eng beieinander liegen und viele Ideen ineinandergreifen. Das Miteinander von Jung und Alt, kulturelle Angebote – von der Autorenlesung bis hin zu kleinen Konzerten auch gerne in Zusammenarbeit mit schon bestehenden Kulturvereinen wie beispielsweise Vitart – ein gut ausgestatteter Klosterladen mit hiesigen Produkten, Gartenseminare, die Möglichkeit zum Mitgärtnern, Führungen, Oasentage, kulinarische Ereignisse, Bereiche für junge Menschen, Themen- und Spieleabende, Kochkurse, Generationenmarktplatz und Glaubensgespräche sind nur einige Beispiele der unzähligen Anregungen, die am Donnerstag zusammengetragen wurden.

Jetzt geht es an die Auswertung

Das alles wollen die Aktiven der Genossenschaft nun auswerten und zu einem Konzept zusammenstellen. Für verschiedene Bereiche sollen Teams gegründet werden, die sich dann intensiv mit ihren Themen beschäftigen und sie in die Tat umsetzen. „Wichtig ist, dass wir die verschiedenen Angebote auf viele Schultern verteilen, damit es für alle machbar ist“, erklärte Bettina Windau abschließend. Sonja Rakete lud dazu ein, sich sonntags den Klostergarten von 13 bis 17 Uhr anzusehen und ins Gespräch zu kommen.

Klosterladen eröffnet in Kürze

Im Oktober wird der Klosterladen eröffnet, und ab November soll einmal in der Woche für die Mitglieder ein Mittagsessen angeboten werden. Die Zahl der Genossen ist inzwischen auf 670 angestiegen. Sie haben durch den Erwerb von Anteilen zu je 125 Euro wesentlich dazu beigetragen, dass die Finanzierung auch auf einem festen Sockel steht. 140 Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 2000 Besuchern haben bereits im Kloster stattgefunden. Auch die standesamtlichen Trauungen haben zu dieser Zahl beigetragen. Das Jugendgästehaus kann trotz Corona-Einschränkungen ab nächsten Monat vermietet werden. „Wir sind im Oktober ausgebucht“, sagte Sonja Rakete. Sie dankte allen Anwesenden und freut sich darauf, wenn das Klosteranwesen mit Leben gefüllt wird. w 05242/92890