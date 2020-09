Mädchen in Rheda unsittlich berührt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Freitagmorgen ist ein 14-jähriges Mädchen an der Pregelstraße in Rheda von einem ihr unbekannten, etwa 30-jährigen Mann unsittlich berührt worden. Das Mädchen konnte Reißaus nehmen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.