Hoffnungsschimmer in schwieriger Zeit

Vor allem in den ersten Monaten der Coronakrise galt für die Bewohner von Altenheimen bundesweit ein striktes Kontaktverbot. Selbst Besuche von Angehörigen waren untersagt. Auch die regelmäßigen Aktivitäten des Jugendhauses St. Aegidius Wiedenbrück fanden damals ein jähes Ende: Mit den Bewohnern des benachbarten Altenwohnheims St. Aegidius spazieren zu gehen, zu spielen oder gemeinsam etwas zu essen – das alles war von jetzt auf gleich nicht mehr möglich.

Alte Leute nicht im Stich lassen

Damit wollten sich die Treffbesucher jedoch nicht abfinden. Um die seit Jahren bewährte Kooperation mit dem Seniorenheim auch während der Pandemie fortsetzen zu können, gingen die jungen Leute und ihre Betreuer neue Wege. Gemeinsam wurde ein auf die Krise und das Kontaktverbot abgestimmtes Konzept erarbeitet und in die Tat umgesetzt.

Für ihren Mut und ihren Ideenreichtum erhielten die Besucher des Jugendhauses St. Aegidius jetzt den mit 1000 Euro dotierten Dr.-Lüning-Preis der Rheda-Wiedenbrücker SPD. Laudatorin Marion Weike bezeichnete die Postkarten-Aktion der jungen Leute als „supergute Idee“. Damit hätten sie den alten Menschen gezeigt, dass sie trotz Corona nicht vergessen worden seien. Für Brigitte Frisch-Linnhoff vom Rheda-Wiedenbrücker SPD-Vorstand war es nach eigenem Bekunden eine Ehre, den Dr.-Lüning-Preis an die Aktiven des Jugendhauses überreichen zu dürfen.

200 Briefe, Postkarten und Bilder machen Mut

Als der Kontakt zu den Senioren coronabedingt von jetzt auf gleich abriss, haben die Besucher der Einrichtung nicht die Köpfe in den Sand gesteckt. Stattdessen riefen sie in sozialen Medien dazu auf, für die alten Leute Postkarten zu schreiben und Bilder zu malen. Annähernd 200 Einsendungen aus Rheda-Wiedenbrück und anderswo kamen auf diese Weise zusammen – selbst aus Heidelberg, Dortmund und den Niederlanden trafen Grüße ein. Als Kontaktperson für die Kinder und Jugendlichen fungierte Altenheim-Mitarbeiterin Gudrun Bauer. Sie überbrachte die aufmunternden Briefe und kunstvollen Gemälde an die Bewohner der Pflegeeinrichtung.

Armenarzt als Namensgeber

Mit dem Preis verbunden ist auch eine Skulptur, die den Rhedaer Armenarzt Dr. Otto Lüning zeigt. Diese soll nun einen Ehrenplatz im Jugendhaus erhalten.

Von wegen null Bock

Für die Jugendlichen ist die Auszeichnung eine besondere Ehre. „Oft wird jungen Leuten heutzutage eine gewisse Null-Bock-Mentalität unterstellt“, sagt Jugendhaus-Leiterin Claudia Mieszala. „Aber das gilt längst nicht für alle Jugendlichen.“ Die Treffbesucher sähen den Preis deshalb als Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements.

Gemeinsames Essen geplant

Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro wollen die jungen Leute unter anderem für ein gemeinsames Essen mit den Wiedenbrücker Seniorenheimbewohnern verwenden. Nach dem Ende der Corona-Pandemie wolle man die alten Menschen dazu einladen, sagt Claudia Mieszala. Zudem solle mit dem Geld Proviant für die geplanten Ausflüge der jungen Leute zum Linteler Pferdeschutzhof „Four Seasons“ gekauft werden. Mit dem Hof am Heideweg will das Jugendhaus St. Aegidius in den kommenden Monaten die Zusammenarbeit intensivieren.

Indirekt vom Dr.-Lüning-Preis profitiert hatte das Jugendhaus schon vor sieben Jahren. Damals hatte Preisträger Hugo Heinemann die damit verbundene Summe an die Aktion „Essen für dich“ weitergegeben.