Tönnies: Prüfbericht wirft Fragen auf

Das Magazin Westpol bezieht sich auf interne Prüfberichte des Arbeitsschutzes der Bezirksregierung Detmold. Auf fünf Seiten sei festgehalten, an welchen Stellen der Fleischriese Tönnies wenige Wochen vor dem Corona-Ausbruch im Betrieb gegen bestehende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards vom 16. April verstößt. Darin heißt es beispielsweise wörtlich: „Unabhängig vom betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und getragen werden.“ Das war zum Zeitpunkt der unangemeldeten Kontrolle aber offenbar nicht gewährleistet.

NGG sieht Ursache in Werkvertragssystem

Thorsten Kleile von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kann sich gut vorstellen, warum es wenige Wochen vor dem Infektionsgeschehen bei Tönnies zu Verstößen gekommen ist. Er erklärt etwaige Versäumnisse mit dem in der Branche bekanntlich weit verbreiteten Werkvertragssystem. Es habe zur Folge, dass zunächst einmal nur der externe Dienstleister seinen Beschäftigten gegenüber weisungsbefugt ist, nicht aber unbedingt der Hausherr. Möglicherweise habe es der eine oder andere Auftragnehmer weniger genau genommen mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus’.

Wenn ein Privatmann einen Dachdecker damit betraue, bestimmte Arbeiten zu erledigen, „ist das nicht mein Bier, was der da oben macht, um es salopp zu sagen“, erläutert Kleile das System. Gewissermaßen handele es sich auch hier um einen Werkvertrag. „Ich muss mich nicht dafür verantwortlich fühlen, dass der Handwerker die Unfallverhütungsvorschriften einhält.“ Die Sensibilität wäre sicherlich eine andere, wenn der Auftraggeber mit Konsequenzen zu rechnen hätte, wenn etwas schiefgeht. „Sie hätten einen anderen Blick auf das Geschehen.“ Insofern geht Kleile fest davon aus, dass sich für die bisherigen Werkvertragbeschäftigten manches zum Positiven wandeln wird, wenn sie erstmal – so wie von Tönnies angekündigt – direkt beim Unternehmen angestellt sind.

Versuch der politischen Skandalisierung?

Dr. André Vielstädte, Geschäftsführer und Tönnies-Unternehmenssprecher, betont, dass die Kontrollen im Mai „in voller Übereinstimmung mit uns“ stattgefunden hätten.

Die bei der Kontrolle im Mai festgestellten Mängel seien kurzfristig behoben, die Nachbesserungen von der Behörde bescheinigt worden, sagt Dr. André Vielstädte, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher bei Tönnies. Überdies ist er der Meinung, dass „hier erneut versucht wird, politisch zu skandalisieren“. Wenn an einem Freitagabend sieben von mehr als 200 Toiletten verunreinigt seien, „ist das kein gravierender Mangel des Arbeitsschutzes“. Man habe im Mai die sachliche Aufarbeitung ebenso unterstützt wie man auch heute täglich mit den Behörden zusammenarbeite.

In einer Stellungnahme der Kanzlei Schertz/Bergmann, die die Tönnies-Holding und Clemens Tönnies persönlich vertritt, ist von „gravierenden Verstößen“ keine Rede, ganz im Gegenteil. Drei Tage nach der Kontrolle Mitte Mai hätten die Experten der Bezirksregierung schriftlich bestätigt, dass sich das Hygienekonzept des Unternehmens „in absolutem Einklang mit den Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales befindet“. Richtig sei aber auch, dass – wie bei Inspektionen wie diesen üblich – „Änderungsbedarfe definiert wurden“.

Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Diese habe das Unternehmen kurzfristig in Angriff genommen, ehe es am 29. Mai zu einer weiteren, unangemeldeten Kontrolle kam. Rechtsanwalt Helge Reich zitiert aus der Zusammenfassung wie folgt: „Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards sind in der Unternehmensgruppe nun fast vollständig erfüllt. Viele Maßnahmen zur Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutzstandards werden bereits erfolgreich umgesetzt. Die vormals aufgezeigten Mängel wurden beseitigt oder zumindest soweit beseitigt, dass die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards eingehalten sind.“ Nebenbei bemerkt der Jurist, dass die Ursache für den explosionsartigen Corona-Ausbruch im Juni nach inzwischen gewonnenen Erkenntnissen wohl sogenannte Superspreading-Events in den Zerlegeräumen gewesen sind.

Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung bemängelt während der Kontrolle Mitte Mai nicht allein fehlende Mund-Nasen-Schutzmasken und verschmutzte Toiletten. In der Kantine seien keine Maßnahmen getroffen worden, um die Zahl der Sitzplätze zu reduzieren, heißt es, zudem habe keine Zwischenreinigung oder Desinfektion stattgefunden.

„Keinerlei Verantwortungsbewusstsein“

Fünf Wochen darauf gerät der Konzern in die Schlagzeilen, als bei mehr als 2000 Beschäftigten das Coronavirus nachgewiesen wird. Der Ausbruch führt auch zu grundsätzlichen Diskussionen über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie – mit dem Ergebnis, dass ein Werkvertragsverbot in der Fleischindustrie beschlossen wird.

„Dass bei Tönnies noch im Mai, mitten in der Hochzeit der Pandemie, grundlegendste Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus ignoriert wurden, belegt einmal mehr, dass in diesem Unternehmen keinerlei Verantwortungsbewusstsein für die Gesundheit der Beschäftigten und der Allgemeinheit existiert.“ So hat Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender, Medienberichte über Mängel in Sachen Arbeitsschutz kommentiert. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass das Gesetz verbindliche Kontrollquoten für die Behörden vorsieht.