CDU-Fraktionschef kündigt Rückzug an

Der bevorstehende Rückzug Uwe Henkenjohanns aus der ersten Reihe bedeutet für die CDU eine Zäsur. Denn der Rhedaer Ratsherr hat die bisherige Mehrheitsfraktion mehr als 13 Jahre lang geführt – länger als kein anderer in der jüngeren Vergangenheit. 2007 hatte Henkenjohann seinen Amtsvorgänger Günter Göpfert abgelöst. Davor war Dr. Wolfgang Lewe Chef der CDU-Ratsfraktion.

Ziel: Glaubwürdiger Neuanfang

Henkenjohann hat seine Fraktionskollegen nach eigenem Bekunden am vergangenen Freitag darüber informiert, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Mit seiner Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen sei, wolle er einen geordneten und zugleich glaubwürdigen Neuanfang der CDU im Kommunalparlament ermöglichen.

Hintergrund

Über personelle Konsequenzen nach dem CDU-Wahldebakel war bereits in den vergangenen Tagen rege diskutiert worden. Jetzt ist mit Uwe Henkenjohanns angekündigtem Rückzug die erste Personalentscheidung gefallen – zumindest teilweise. Denn einen designierten Nachfolger für den langjährigen Fraktionsvorsitzenden gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Beim Urnengang am 13. September hatte die CDU erdrutschartige Verluste einstecken müssen. Sie sackte von 50,28 Prozent bei der Wahl 2014 auf 31,42 Prozent ab. Trotz des Stimmenrückgangs bleibt sie mit 17 von 52 Sitzen auch künftig stärkste Kraft im Stadtrat. Allein entscheiden kann sie jedoch nichts mehr. Sie ist auf Unterstützung angewiesen. Im Gegenzug können die anderen Fraktionen künftig auch über die Köpfe der CDU hinweg Entscheidungen durchboxen. Move und Grüne sind mit elf beziehungsweise zehn Mandaten die beiden nächstgrößeren Fraktionen.

Ein Neustart sei nach dem Wahlausgang dringend erforderlich, sagt Henkenjohann. „Wir haben die uns selbst gesetzten Ziele nicht erreicht“, gibt der noch amtierende Fraktionschef unumwunden zu. „Unter anderem haben wir es nicht geschafft, alle 19 Ratswahlbezirke direkt zu holen.“ In Rheda waren zwei Stimmbezirke an die Bündnisgrünen Alwin Wedler und Hans-Herrmann Heller-Jordan gefallen, in Wiedenbrück hatte Gudrun Bauer (Move) den Innenstadt-Bezirk gewonnen.

„Persönliche Entscheidung“

Seinen Entschluss, nicht erneut für den Chefposten innerhalb der CDU-Fraktion zu kandidieren, bezeichnet Henkenjohann als „persönliche Entscheidung“. „Irgendwann schleift man sich ab“, sagt er. „Dann muss man den Weg frei machen für etwas Neues.“

Nachfolge noch nicht geklärt

Wer seine Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. Darüber müssten die Fraktionsgremien in den kommenden Wochen beraten, sagt Henkenjohann. Allzu viel Zeit habe man dafür allerdings nicht, denn bereits am 9. November komme der Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Der neue Fraktionsvorstand soll für zweieinhalb Jahre – das entspricht der Hälfte der Legislaturperiode – gewählt werden.

Henkenjohann will Ratsherr bleiben

Dem Stadtrat will Uwe Henkenjohann weiterhin angehören, dann jedoch nicht mehr als Fraktionsvorsitzender, sondern als einfacher Ratsherr. „Ich bin für fünf Jahre angetreten und habe meinen Wahlkreis in Rheda direkt gewonnen“, sagt er. Das Vertrauen, das die Wähler in ihn gesetzt hätten, wolle er nicht enttäuschen.