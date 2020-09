Die Formulierung von der Pressestelle klingt weitaus weniger dramatisch als andere Darstellungen. So habe man im Zuge der betrieblichen Arbeitsschutzkontrollen beim Unternehmen „zunächst Abweichungen vom Hygienekonzept“ der Firma festgestellt.

Im Einzelnen seien dies beispielsweise zu geringer Abstand zwischen den Mitarbeitern der Produktion und von Kantinenbesuchern, Hygieneverstöße in Sanitäreinrichtungen sowie das nicht korrekte Tragen von Masken gewesen, heißt es. Nach Bekanntwerden eines möglichen Zusammenhangs zwischen Infektionsgeschehen sowie Unterkunfts- und Beschäftigungsverhältnissen sei die Taktung der unangemeldeten Besuche bei Tönnies gesteigert worden, sagt Pressesprecher Andreas Moseke. Sei der Arbeitsschutz vor der Pandemie am 23. Januar und am 6. Februar im Unternehmen gewesen, sei man inzwischen täglich dort.