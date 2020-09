Rheda-Wiedenbrück (gl) - Auf einem Motorroller sind zwei Männer geflohen, die am Mittwochmorgen versucht haben sollen, einen Geldautomaten am Klingelbrink in Wiedenbrück zu sprengen. Die Kriminellen sind offenbar bei ihrem Tun gestört worden. Die Fahndung läuft, sagt die Polizei.