Tönnies übernimmt 6000 Werkvertragsarbeiter

Die Übernahme der ersten 1800 oft osteuropäischen Arbeiter in direkte Beschäftigungsverhältnisse stehe zum Teil noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, teilte der Konzern mit. So sollen rund 200 Beschäftigte durch die Übernahme einer Firma des Dienstleisters Lazar zu Tönnies wechseln. Aber auch bei weiteren der insgesamt in Deutschland rund 25 Dienstleister, mit denen der Konzern bislang zusammenarbeitet, wird für die entsprechenden Teilbereiche ein direkter Betriebsübergang angestrebt.

Mitarbeiter sollen bei Wechsel ihre alten Verträge mitnehmen

Das hat auch Vorteile für die Beschäftigten. Denn bei einem gesetzlich geregelten Betriebsübergang behalten sie ihre erworbenen Rechte und Ansprüche aus der bisherigen Beschäftigungszeit. „Durch die Direkteinstellung fängt kein Mitarbeiter wieder bei null an. Sozialleistungen, Betriebszugehörigkeit, etc. werden übernommen. Da es sich in den meisten Fällen um einen Betriebsübergang handelt, gibt es keine neue Probezeit oder Befristung der Verträge“, sagt Tönnies-Personalleiter Martin Bocklage. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zuletzt vor einem Wechsel ohne Betriebsübergang gewarnt. Neue Arbeitsverträge böten „keinen Kündigungsschutz und in den ersten vier Wochen keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, erklärte NGG-Geschäftsführer Armin Wiese Ende Juli. Zudem hätten die neuen Arbeitsverträge zwei Jahre lang befristet werden können.

Die kurze Frist der Direkteinstellung bis Jahresende sei „eine organisatorische Herkulesaufgabe“. Es könne nicht bei allen bisherigen Dienstleistern ein Betriebsübergang der Mitarbeiter realisiert werden. „Wir sprechen dann mit jedem einzelnen Mitarbeiter, schließen einen Arbeitsvertrag, der ihm mindestens die gleichen Voraussetzungen bietet wie zuvor“, betont Bocklage. „Bis zum 1. Januar 2021 wird der Prozess abgeschlossen sein, sodass wir dann auf rund 6.000 Direkteinstellungen kommen.“ Dies gelte für die deutschen Tönnies-Standorte Rheda-Wiedenbrück, Sögel, Weißenfels, Kellinghusen Kempten, Legden, Badbergen und Wilhelmshaven.

Konzern will Branchenmindestlohn für Wettbewerbsgleichheit

Parallel zur Direkteinstellung suche der Konzern das Gespräch mit der Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG), um einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die gesamte Branche zu schließen. „Wir zahlen schon heute in unseren vier Entlohnungsgruppen in der Produktion Löhne weit über dem Mindestlohn. Lediglich bei den Hilfstätigkeiten wird noch der gesetzliche Mindestlohn plus Zulage für die Rüstzeiten gezahlt“, sagt Bocklage. „Unser Ziel ist es, in der gesamten Fleischbranche in Deutschland einen ordentlichen tariflichen Mindeststandard zu schaffen. Damit bekommen wir Wettbewerbsgleichheit, zumindest im deutschen Markt.“

Bei Tönnies liege der Einstiegsstundenlohn für rund 20 Prozent der Beschäftigten aktuell bei 9,50 Euro. Für die anderen Produktionsmitarbeiter bewege er sich zwischen 10 und 17 Euro. Konzernchef Clemens Tönnies hatte zuletzt im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT erklärt, dass er sich einen Branchenmindestlohn von rund 12 Euro vorstellen könne.

Der Konzern sieht sich in einer Vorreiterrolle, während es in der Branche auch einige schwarze Schafe gebe. Am Mittwoch sorgte eine Razzia in der Fleischbranche wegen des Verdachts der illegalen Leiharbeit und Einschleusung von Arbeitskräften für Aufsehen . Tönnies sei von den Durchsuchungen nicht betroffen, betonte Konzernsprecher André Vielstädte auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.

Tönnies will Mitarbeitern selbst Wohnraum stellen

Das könnte womöglich auch dazu beitragen, die oft kritisierten Lebensbedingungen der Arbeiter zu verbessern. Das Thema will Tönnies aber auch auf anderer Ebene vorantreiben. Wie angekündigt, will der Konzern künftig selbst Wohnraum für die Beschäftigten zur Verfügung stellen. Kurzfristig bemühe sich das Unternehmen, Wohnraum anzumieten. Langfristig sollen aber vor allem auch Unterkünfte mit einem festen Standard selbst gebaut und dann vermietet werden. „Wir sind in zahlreichen Gesprächen mit kommunalen Vertretern, aber auch sehr konkret einzelnen Haus- und Grundstücksbesitzern, um neuen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen“, sagt Bocklage.

„Zahlreiche Mitarbeiter sind bereit, langfristig bei uns zu arbeiten. Dies wollen wir ihnen ermöglichen und sie langfristig binden“, betont der Personalleiter. „Andere wollen jedoch nur für einige Monate Geld verdienen.“ Hier hoffe der Konzern, einen Mentalitätswandel zu erreichen und die Mitarbeiter dauerhaft zu gewinnen. Bocklage: „Mit der Direkteinstellung gehen wir einen ersten wichtigen Schritt.“