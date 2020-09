Der Grund ist völlig anderer Natur. Es sind Sicherheitsaspekte, die laut Stadtverwaltung und Fürstlicher Kanzlei dazu geführt haben, dass der Park für die Öffentlichkeit derzeit nicht zugänglich ist. So haben Unwetter und Trockenheit den Bäumen offenbar derart zugesetzt, dass von einigen eine Gefahr für Leib und Leben ausgeht. „Die Verkehrssicherungspflicht liegt bei uns“, sagt Martin Pollklas, Pressesprecher im Rathaus.

Schwerer Ast bricht ab

Ende August sei „ohne Warnung und augenscheinlich wahrnehmbare Vorschäden“ ein starker Ast im Bereich des Rondells an der Emsbrücke abgebrochen, berichtet Thomas Jebing vom Forst- und Liegenschaftsmanagement des Fürstenhauses. Wenige Tage später war ein Sommersturm angekündigt, so dass sich alle Beteiligten dazu entschlossen, den Park aus Sicherheitsgründen zu schließen und ein neues Baumgutachten anfertigen zu lassen.

Man sei als Kommune in der Verantwortung und nehme diese ernst, sagt Pollklas. „Durch den Windbruch im August wurde klar, dass die Bäume auch im Schlosspark stärker als bisher angenommen durch die klimatischen Veränderungen geschädigt sind.“ Im Rahmen der umfangreichen Begutachtung in dem stark frequentierten Naherholungsgebiet sei deutlich geworden, wie erheblich die äußeren Einwirkungen den grünen Riesen zugesetzt haben.

Handlungsbedarf an 89 Bäumen

An 89 von 330 Bäumen habe der Gutachter dringenden Handlungsbedarf ausgemacht, erläutert Pollklas. Der Auftrag zur Wiederherstellung der Sicherheit im Schlosspark sei bereits erteilt worden. „Die Umsetzung wird allerdings wegen des Umfangs noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Das Fachunternehmen wird voraussichtlich am Montag, 5. Oktober, mit den Arbeiten beginnen. Eine Woche zuvor soll eine kleine artenschutzrechtliche Vorprüfung jener Bäume stattfinden, die komplett gefällt werden müssen. Jebing geht davon aus, dass der Park Mitte Oktober wieder öffnet.

Stadt und Fürst in Gesprächen

Hinsichtlich der Verhandlungen in Sachen Grün- und Gehölzpflege zwischen Fürstenhaus und Stadt übt sich die Verwaltung in Zurückhaltung: „Wir können Ihnen mitteilen, dass wir uns in sehr konstruktiven Gesprächen befinden, um die verschiedenen Vereinbarungen zwischen beiden Seiten zu vereinheitlichen und in einem Vertrag zusammenzufassen.“ Der bisherige Nutzungs- und Pflegevertrag war zum Jahresende 2019 gekündigt worden.