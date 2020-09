Himmlische Zeiten in der Stadthalle

Das himmlische Vergnügen, das am Sonntagabend wiederholt wird, ist der Auftakt der Serie „Die Großen Sieben“ gewesen. Die vier Darstellerinnen von den Stuttgarter Schauspielbühnen zeigte sich von ihrer verrückten Seite. Situationskomik individuell serviert, war Ehrensache. In den Hauptrollen brillierten – und dies darf man wirklich sagen – ausgesprochen goldige Mädels im fortgesetzten Lebensalter: Angelika Mann („Hausfrau“), Franziska Becker („Karrierefrau“), Heike Jonca („Die Vornehme“) und Nini Stadlmann („Die Junge“) – allesamt gestandene Schauspielerinnen auf deutschen Bühnen, die ausgewählte Charaktere verkörperten. So konnten sich die Zuschauer sicherlich nicht entscheiden, wem sie die meisten Punkte zubilligen.

Frauen raufen sich in Schönheitsklinik zusammen

Muss man der Karrierefrau Doris, Mitte 50, zujubeln, die draufgängerisch das Leben im Griff zu haben glaubt? Oder ist es die rundliche Frohnatur alias Mutter Beimer, die Kartoffelsuppe mitgebracht hat und im weiteren Verlauf der Handlung postmortal als verschmitztes Engelchen im knöchellangen weiß-karierten Hemd vom Himmel aus die Freundinnen begleitet, die Zuschauers Liebling ist? Oder sollten Sympathie mehrheitlich dem Temperamentbolzen mit Riesenbabybauch gelten, der sich textil Englands Queen zum Vorbild nimmt? Seine vehementen Ausbrüche sind jedenfalls klasse. Aber da agiert ja auch noch die Konsulin im rollenden Krankenstuhl, die nach einer Golfballverletzung würdevoll einen Kopfverband trägt. Beim Gastspiel in der Doppelstadt hatten sich die Vier in einem Zimmer einer Schönheitsklinik zusammengerauft. Da wurden Lebenseinflüsse und -erinnerungen wie Spielkarten auf dem Tisch der Wahrheit ausgebreitet, aber auch Demenz und Tod nicht unter den Teppich gekehrt.

Alles zusammen ein gut verpackter Quasselstoff, der sängerisch verarbeitet so manche Reminiszenz in fröhlicher Intonation, aber auch schmalzig und verkitscht servierte. Schlagermelodien, die als Ohrwürmer bekannt geworden sind – von Drews „Bett im Kornfeld“ bis hin zum Klassiker „YMCA“ von Village People – dienten als musikalische Unterlagen. Auffallend war die überaus harmonische Präsentation des Liedguts, das ganz offensichtlich mit Begeisterung von den vier Schauspielerinnen eingepaukt worden war – sozusagen in himmlischer Missionsarbeit.

Sicherheit wird groß geschrieben

Sicherheitsvorschriften haben den Ausschlag gegeben, dass etwa zwei Dutzend Zuschauern am Donnerstagabend bei der Premiere der Komödie „Himmlische Zeiten“ der gänzliche Bühnen-Einblick verwehrt geblieben ist. Insbesondere Besucher, die am Rand der coronabedingt weit auseinandergezogenen Stuhlreihen saßen, konnten das zu kleine Bühnenbild der Schwaben nicht vollends einsehen. Ein Umstand, der laut Flora-Chef Sebastian Siefert auch in der Aula des Ratsgymnasiums zu Problemen geführt hätte. 250 Zuschauer hatten sich am Donnerstagabend eingefunden, weitere 230 werden am morgigen Sonntag erwartet. „Rein rechtlich gesehen hätten wir auch pro Aufführung 300 Besucher unterbringen können“, stellte Siefert klar.

Anwesenheitslisten und Desinfektionsmittel

„Wir hätten sie auch enger zusammen setzen dürfen. Aber Sicherheit hat bei uns absoluten Vorrang. Da gehen wir keine Versuche ein.“ Mit den Möglichkeiten, die die Stadthalle bietet, wurden zum Auftakt der Reihe strikte Verhaltensregeln praktiziert: Die Besucher mussten sich mit ihren Adressen auf Anwesenheitslisten eintragen. Auf einen Mund-Nasen-Schutz konnten sie jedoch verzichten. Letzteren trugen mit Hinweis auf die Pandemie die „Himmlischen Damen“ schön sichtbar umgeschnallt. Und die Flasche mit dem Desinfektionsmittel durfte ebenfalls nicht fehlen.