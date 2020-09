Karneval fällt flach in der Doppelstadt

Einstimmig hat das Rosenmontagskomitee aus Vertretern mehrerer Gesellschaften in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Zelt- und Straßenkarneval und damit auch den Rosenmontagszug als Höhepunkt des närrischen Treibens abzusagen. Über diese Entscheidung informierte der Vorsitzende des Komitees, das KG-Helü-Elferratsmitglied Guido Lütkewitte, am Wochenende seine Vereinsmitglieder auf der jährlichen Generalversammlung in der Stadthalle.

„Auch ohne Veranstaltungen wollen wir in der Session irgendwie präsent sein“

Wie Lütkewitte die in großer Zahl erschienenen „Helüaner“ weiter wissen ließ, falle auch der traditionelle Frühschoppen für Prinzenpaare im Januar der Corona-Pandemie zum Opfer. Auf ein Motto für die neue Session und den Verkauf eines entsprechenden Stickers soll indessen nicht verzichtet werden. In welcher Form das neue Motto am 11.11. verkündet wird, steht allerdings noch in den Sternen. Das Gleiche gilt für die Behandlung des Themas „Karneval“ in der Öffentlichkeit. Lütkewitte: „Auch ohne Veranstaltungen wollen wir in der Session irgendwie präsent sein.“ Auf einen „langen, kalten und langweiligen Winter ohne Galaabend, Kinderkarneval und Rosenmontsgszug“ stellen sich nach den Worten ihres Vorsitzenden Jörg Johannpaschedag die „Helüaner“ ein. Die Entscheidung sei schwer gefallen.

Alles andere mache jedoch keinen Sinn, meinte Johannpaschedag. Zu prüfen sei allenfalls, ob es Veranstaltungen in kleinstem Rahmen geben könne. Gedacht sei auch an eine Karnevalsausstellung. Unterdessen laufen bereits erste Vorbereitungen für die Session 2021/2022. „Die Garden bereiten sich diesmal in aller Ruhe vor, und auch die Termine für Prinzenproklamation und Galaabend befinden sich in der Abstimmung“, erläuterte Jörg Johannpaschedag. Unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften –soll heißen: mit dem nötigen Sicherheitsabstand zu einander – hatten die Helüaner zuvor die üblichen Regularien abgehandelt. Die Generalversammlung war das erste offizielle Zusammentreffen seit dem Karnevalswochenende.

Komfortable Kassenlage

An die Höhepunkte der abgelaufenen Session erinnerten im Rahmen der Generalversammlung die beiden Schriftführerinnen Melanie Kaufmann und Steffi Steinlage. Nach 27 Beitritten hat sich die Zahl der Mitglieder in den vergangenen zwölf Monaten auf 506 erhöht. Von einer soliden Finanzlage hatte danach Ulf Meyer zu berichten. Der Schatzmeister: „Dass wir erstmalig in der neuen größeren Stadthalle feiern und 100 Eintrittskarten mehr verkaufen konnten, hat dem Verein gut getan.“ Dank der komfortablen Kassenlage denkt der Verein über ein neues, der Stadthalle angepasstes Bühnenbild nach.

Kassenprüfer Günter Stephan bestätigte in seinem Bericht die gute finanzielle Verfassung des Vereins und beantragte die Entlastung für den Gesamtvorstand. Der entsprechende Beschluss fiel danach einstimmig aus. Bei den anschließenden Wahlen zum Vorstand wurden die vier Amtsinhaber Jörg Johannpaschedag (Vorsitzender), Melanie Kaufmann (Schriftführerin), Ulf Meyer (Schatzmeister) und Petra Hollenbeck (Organisationsleiterin) ohne Gegenstimmen für weitere vier Jahren in ihren Funktionen bestätigt.

Huneke mit „Standing Ovations“ verabschiedet

Mit „Standing Ovations“ verabschiedeten die Helüaner danach ihren langjährigen Sitzungspräsidenten Thomas Huneke. Insgesamt 18 Jahre hatte Huneke das weiße Präsidenten-Sakko getragen. Weil er selbst, wie er verriet, wieder mehr Karneval feiern wolle, tausche er jetzt seine weiße gegen eine rote Elferratsjacke. Zu seinem Nachfolger wählten die Helüaner einstimmig ihr Elferratsmitglied Alex Westermann (Foto). Neu in den Elferrat aufgenommen wurde Sven Friedrich. Zum seinem neuen Vorsitzenden und damit Nachfolger von Ludger Melcher wählte das Gremium den letzten Helü-Karnevalsprinzen Franzl Lücke. Als Vertreter der Garden wurden Fabian Schnitker und Annette Johannpaschedag im Amt bestätigt. Närrische Jubiläen begehen in diesem Jahr Petra Grundkötter und Melanie Kaufmann (beide 22 Jahre im Verein), Uli Kremmelbein, Markus Heimeier und Heike Karenfort (alle 33 Jahre) sowie Hermann Rehage (55 Jahre). Sie alle wurden mit Verdienstnadeln ausgezeichnet.