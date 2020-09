Auf den Spuren der Ostvertriebenen

Den Anlass dazu geliefert hat eine 17-jährige Schülerin des Ratsgymnasiums: Hannah Kipp. 58 Jahre nach Kriegsende geboren, hat sie sich in ihrer Facharbeit der Klasse elf in Geschichte mit der Situation in der Stadt nach dem Zuzug von Neubürgern aus den ehemals deutschen Ostgebieten auseinandergesetzt. Bei ihren Recherchen ist sie auch an den Vorsitzenden des Heimatvereins, Dr. Wilhelm Sprang, herangetreten. Sprang regte daraufhin an, das Kapitel „Heimatvertriebene“ zum Thema für den historischen Arbeitskreis zu machen.

17-Jährige bekommt für ihre Arbeit die Note „sehr gut“

In ihrer 20-seitigen, sorgfältig recherchierten und mit der Note „sehr gut“ bewerteten Arbeit ging die Schülerin zwei Fragen nach: Zum einen wollte sie wissen, vor welchen Schwierigkeiten die Stadt Wiedenbrück in den ersten Nachkriegsjahren (1945 bis 1950) bei der Integration der Ostvertriebenen bezüglich der Wohnungs- und Versorgungssituation stand. Danach suchte sie Antworten auf die Frage, wie es gelang, diese Schwierigkeiten zu meistern.

Dass sich Hannah Kipp in ihrer Facharbeit ausgerechnet diesem bislang wenig beachteten Teil der Stadtgeschichte gewidmet hat, hängt auch mit ihrer persönlichen Familiengeschichte zusammen. „Auch mein Großvater Hans-Ulrich Mose, ein gebürtiger Schlesier, war ein Flüchtling, der nach dem Krieg zunächst in Südniedersachsen und danach im Münsterland eine neue Heimat gefunden hat. Seine Erzählungen und Geschichten von früher haben mich schon als Kind brennend interessiert.“

Als Quellen für ihre Arbeit nutzte Hannah Kipp unter andrem das Internet, die in Buchform vorliegenden Chroniken der Stadt Wiedenbrück, alte Sitzungsprotokolle und Zeitungsberichte sowie eine Festschrift zur Einweihung der evangelischen Kirche in Wiedenbrück. Außerdem sprach sie mit Stadtarchivarin Annette Rösler, dem Heimatvereinsvorsitzenden Dr. Wilhelm Sprang und Pfarrer Marco Beuermann von der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde.

Dorothea Klein berichtete als Zeitzeugin

Beuermann, in dessen Gemeinde viele Vertriebene Aufnahme fanden, war es auch, der für die Schülerin Kontakt zu einer Zeitzeugin herstellte: Dorothea Klein, die im Alter von sieben Jahren als Flüchtling aus Ostpreußen nach Wiedenbrück gekommen war. Nach den Recherchen der Schülerin setzte im März 1946 ein systematischer Flüchtlingsstrom ein. Etwa ein Jahr lang traf alle drei bis vier Wochen am Bahnhof Wiedenbrück ein Zug mit rund 150 Ostvertriebenen ein.

Die Chronik der Stadt erwähnt Ende 1960 eine Höchstzahl von 3340 Flüchtlingen und Vertriebenen. Das entsprach rund ein Viertel der damaligen Einwohnerschaft. Ihre Unterbringung erfolgte anfangs im Haus der Gaststätte Klein und in Baracken der Firma Baumhüter. Später beschloss die Stadtvertretung, „dass bei der Beschlagnahme von Wohnraum Villen, größere Häuser, wirtschaftlich besser gestellte Familien, soweit sie Parteigenossen (der NSDAP) waren, in erster Linie in Anspruch zu nehmen sind.“

Probleme erkannt, Integration gelungen

Für die Verpflegung der Neubürger, zu denen unter anderem auch Evakuierte aus bombardierten westdeutschen Großstädten zählten, wurde vorübergehend in der damaligen Fleischerei Hepp am Neupförtner Wall eine so genannte Volksküche eingerichtet. Eine gravierende Lebensmittelknappheit hat es nach Hannah Kipps Erkenntnissen nicht gegeben. Vertriebene durften beispielsweise bei der Kartoffelernte mithelfen und sind dafür mit einem Sack Knollen entlohnt worden. Als problematisch erwies sich der Zeitzeugin Dorothea Klein zufolge hingegen, dass viele Vertriebene über keinen Hausrat verfügten und bis zur Währungsreform 1948 auch nichts käuflich erstehen konnten. Mit Sachspenden halfen hier einzelne Bürger, die Kirchengemeinden, die örtlichen Unternehmen und das Deutsche Rote Kreuz weiter.

Zusammenfassend kommt die Schülerin Hannah Kipp in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis, dass man in Wiedenbrück die Schwierigkeiten der Integration sehr wohl gesehen, aber auch angepackt hat. Kipp: „Auf kommunaler Ebene bildeten sich verschiedene Gremien mit politischen Instrumenten. Dadurch war die Stadt handlungsfähig, konnte Probleme erkennen, dafür Lösungen finden, Beschlüsse fassen und Maßnahmen umsetzen.“