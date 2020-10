36 Corona-Fälle bei Tönnies in Sögel

Firma Weidemark gehört zur Unternehmensgruppe – Betroffene in Quarantäne

Sögel (dpa). Im emsländischen Sögel sind 36 Beschäftigte des Schlachthofes Weidemark mit dem Coronavirus infiziert. Es handele sich überwiegend um Mitarbeiter von Subunternehmen der Weidemark Fleischwaren GmbH & Co. KG, teilte der Landkreis Emsland am Donnerstag mit. Alle Betroffenen seien in Quarantäne.