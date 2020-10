Millionen-Rechnung für Tönnies

Rheda-Wiedenbrück (WB). Der massive Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies Mitte Juni am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück hat beim Kreis Gütersloh und den betroffenen Städten zu Kosten in Millionenhöhe geführt. Die Kommunen wollen dem Unternehmen die Aufwendungen in Rechnung stellen. Der Konzern will aber nur einen Teil der Kosten begleichen – und sieht sich im Recht.

Von Oliver Horst