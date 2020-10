Rheda-Wiedenbrück (kaw) - Aufatmen am Ratsgymnasium in Wiedenbrück: „Alle Tests negativ!“, teilt Schulleiter Martin Zurwehme mit. Am Sonntag war ein Coronafall in der 6 c bekannt geworden. Kein Schüler dieser Klasse durfte am Montag und Dienstag am Präsenzunterricht teilnehmen.