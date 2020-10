CDU plant Neuanfang mit Thomas Mader

Für den 48-jährigen Thomas Mader haben sich die Mitglieder der Ratsfraktion während einer internen Sitzung in der vergangenen Woche ausgesprochen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Weitere Anwärter um den Führungsposten der mit 17 Mitgliedern größten Ratsfraktion im neuen Rheda-Wiedenbrücker Stadtparlament gab es nicht. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sollen Sabine Hornberg (Wiedenbrück) und Michael Pfläging (Rheda) werden.

Endgültige Entscheidung Anfang November

Wie CDU-Stadtverbandsvorsitzende Henrika Küppers am Montag mitteilte, handelt es sich bei den jetzt getroffenen Personalentscheidungen nur um vorläufige Beschlüsse. Die endgültigen Beschlüsse sollen während der konstituierenden Fraktionssitzung am 4. November getroffen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Vorbeschlüsse dann bestätigt werden.

Thomas Mader, der den langjährigen Fraktionschef Uwe Henkenjohann beerben soll, ist neu im Stadtrat. Politische Erfahrung sammelte er bislang im CDU-Ortsverband Rheda, wo er den Arbeitskreis Wohnen leitet. Beim Urnengang am 13. September holte Mader das Direktmandat im Wahlbezirk drei mit 34,23 Prozent. Zum Vergleich: Henkenjohann gewann im Wahlbezirk zwei zwar auch das Direktmandat, aber lediglich mit 25,38 Prozent.

„Eine sehr gute Basis“

Über das einstimmige Ergebnis bei der Fraktionssitzung am vergangenen Mittwoch freue er sich, sagte Mader am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung. „Das ist eine sehr gute Basis für die vor mir liegende Aufgabe.“ Zugleich sei es für ihn als Neuling im Rat hilfreich, dass er mit Sabine Hornberg und Michael Pfläging zwei erfahrene Fraktionsmitglieder an seiner Seite wisse.

Die CDU sei die große Verliererin der Ratswahl, erklärt Mader. „Aber andersherum bietet genau das uns die Chance, uns inhaltlich und personell neu aufzustellen.“ Darum gehe es in den kommenden Wochen und Monaten. „Wir wollen keine Politik mehr für die Bürger machen, sondern gemeinsam mit ihnen.“ In der Vergangenheit sei die Partei zu oft als überheblich und bürgerfern herübergekommen. Dafür habe man vor genau einem Monat von den Wählern den Denkzettel bekommen. Jetzt gelte es, nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion zu überdenken, sondern auch den Austausch mit anderen Parteien und insbesondere mit der Bevölkerung zu intensivieren.

Georg Effertz Vize-Bürgermeister?

Theo Mettenborg (CDU) bleibt hauptamtlicher Bürgermeister der Doppelstadt. Aber welche Ratsmitglieder werden seine drei Stellvertreter? Die CDU als nach wie vor stärkste Ratsfraktion hat Anspruch auf den ersten Stellvertreterposten, sich aber nach eigenem Bekunden noch nicht auf einen Anwärter festgelegt.

In den vergangenen Tagen fällt aber immer wieder ein Name: Georg Effertz. Dem Wiedenbrücker werden ernsthafte Ambitionen auf das Ehrenamt nachgesagt. Allerdings soll es weitere Interessenten insbesondere aus Rhedaer CDU-Kreisen geben.

„Georg Effertz ist auf jeden Fall ein möglicher und vor allem auch geeigneter Kandidat“, sagt Stadtverbandsvorsitzende Henrika Küppers. Effertz verfüge über seine Ratstätigkeit über die notwendige Erfahrung und Sachkenntnis. „Wer den Bürgermeister-Stellvertreterposten übernimmt, sollte im Idealfall beides vorweisen können“, unterstreicht Küppers. Effertz habe sich in den vergangenen sechs Jahren als Vorsitzender des Bauausschusses über Parteigrenzen hinweg Anerkennung erworben. Zudem müsse bei den innerhalb der CDU zu vergebenen Spitzenpositionen das Gesamtgefüge der Stadt berücksichtigt werden – die beiden großen Ortsteile sowie die Landgemeinden sollten also gleichermaßen zum Zug kommen. Auch das werde mit Effertz erreicht.

Küppers will schnelle Festlegung

Unumstritten ist die Nominierung des selbstständigen Unternehmers aber selbst parteiintern offenbar nicht. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass Effertz seinen Wiedenbrücker Stadtratswahlkreis gegen Gudrun Bauer (Move) verloren hat. Henrika Küppers nennt dieses Argument „etwas zu beliebig“. Fakt sei schließlich auch, dass Bauer nur elf Stimmen Vorsprung gehabt und Effertz über die Reserveliste schließlich doch noch in den Stadtrat eingezogen sei. Die Stadtverbandsvorsitzende wünscht sich eine „zeitnahe und möglichst eindeutige Festlegung“ der CDU-Ratsfraktion für den Bürgermeister-Vize. „Ein Hinauszögern führt unweigerlich zur Beschädigung von einzelnen Personen.“