Eine Fußgängerin hatte bei einem morgendlichen Spaziergang Kleidungsstücke am Ufer des Sees entdeckt. Zunächst wurden nach der Alarmierung der Löschzüge Lintel, Rheda, Wiedenbrück sowie der hauptamtlichen Wache kurz nach 10 Uhr die beiden Boote der Löschzüge Wiedenbrück und Rheda zu Wasser gelassen.

Taucher im Einsatz

Parallel wurden auch zunächst fünf Kräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Rheda-Wiedenbrück an den Buxelsee zwischen Bielefelder und Gütersloher Straße gerufen, später folgten weitere DLRG-Helfer aus Gütersloh. Unter Einsatzleitung von Hermann-Josef Pierenkemper streiften sich die Taucher ihre sieben Millimeter dicken Neoprenanzüge über. Dank der Reserve aus den Atemluftflaschen konnten sie bis zu 30 Minuten in dem trüben Gewässer suchen, ohne auftauchen zu müssen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes ließ Stadtbrandinspektor Christian Kottmann ein weiteres Boot der Feuerwehr Delbrück anrücken, dass mit einem Sonargerät ausgestattet ist. Zudem flog eine Drohne des Kreisfeuerwehrverbands Gütersloh, die mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist, über den weitläufigen See.

Drohne macht verdächtige Entdeckung

An der Stirnseite des Gewässers zur Bielefelder Straße hin machte die Drohne eine verdächtige Beobachtung, auch das Sonargerät schlug aus. Bei der anschließenden Kontrolle durch einen Taucher konnte allerdings nichts gefunden werden. Auch nach vier Stunden war noch kein vermeintlich Ertrunkener in dem Wasser entdeckt worden.

Als das Spezialboot aus Delbrück am frühen Nachmittag den See abfuhr, hatten die Taucher zunächst Pause. Damit sollte vermieden werden, dass sie durch das Boot in Gefahr gebracht werden. Zwischenzeitlich war durch den Kreisfeuerwehrverband auch der Abrollcontainer Hygiene an die Einsatzstelle gebracht worden, damit sich vor allem die Taucher nach ihrem Einsatz duschen und aufwärmen konnten.

Gegen 14.15 Uhr dauerte der Einsatz nach Angaben von Pressesprecher Christian Dresmann noch immer an. Eine konkrete Spur hatte man bis dahin jedoch nicht gefunden.