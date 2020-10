Die mehrmonatigen Kanalarbeiten auf der Rektoratsstraße gehören der Vergangenheit an. Die Straße, die die Innenstadt mit dem Nordring verbindet, kann nach Auskunft der Kommunalverwaltung wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Wanderbaustelle auf der Rektoratsstraße ist Geschichte

Das Kanalsystem war in mehreren Teilabschnitten saniert worden. Die Folge war eine Wanderbaustelle. Immer wieder wurden der Verkehr an anderen Stellen im Straßenverlauf ausgebremst. Warum sich die Arbeiten zum Ende hin um mehr als fünf Wochen verzögerten, erklärt Rathaussprecherin Lena Henkenjohann so: „Ortsfremde Firmen bekamen für ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie keine Unterkünfte. Dies führte auf der Baustelle zu personellen und letztlich auch zu zeitlichen Engpässen.“

Seit der Abnahme durch die Bauabteilung der Stadtverwaltung, die in der vergangenen Woche erfolgt ist, ist auch die Kirchstraße wieder befahrbar. Die Sanierung war Teil einer komplexeren Maßnahme, die auch die angrenzende Wichernstraße betraf.

Pflastersteine statt Beton

Kirch- und Wichernstraße wurden zeitgleich zwischen den Einmündungen „In der Halle“ und Marienstraße umgestaltet. Dabei verfolgte die Kommune nach eigenen Angaben das Ziel, die Fahrbahnbeläge dem historischen Wiedenbrücker Stadtkern anzugleichen. Lena Henkenjohann: „Das verschlissene Betonsteinpflaster wurde durch großformatige Natursteine ersetzt.“

Entlang der 3,75 Meter breiten Fahrbahn wurden Entwässerungsrillen aus Grauwacke angelegt. Zudem ordnete die Stadt die Stellplatzsituation neu. Beete für Bäume wurden bewusst eingeplant beziehungsweise erhalten, um das Stadtklima zu verbessern.

Förderung vom Land NRW

Für die Maßnahme erhielt die Kommune eine 70-prozentige Förderung aus dem Landesprogramm „Lebendige Zentren“. Insgesamt kostete der Ausbau 450.000 Euro. Die Bauzeit war mit neun Wochen wesentlich kürzer als bei der Rektoratsstraße – trotz der vergleichsweise kleinteiligen Pflasterarbeiten und einer Gesamtausbaufläche von fast 1500 Quadratmetern.